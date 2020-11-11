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Нетрезвый водитель фуры протаранил три авто на МКАД

11 ноября 2020 13:49
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ проводят разбирательство по факту серьезной аварии на кольцевой в Московском районе поздно вечером 10 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нетрезвый водитель фуры протаранил три авто на МКАД-1

Фура пробила ограждение и протаранила три авто недалеко от улицы Слободской. Движение по внешнему кольцу МКАД было серьезно затруднено из-за ДТП. В результате пострадали водитель легкового авто и два пассажира.

Нетрезвый водитель фуры протаранил три авто на МКАД-4

Выяснилось, что водитель большегруза находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало в его крови почти 1,5 промилле алкоголя.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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