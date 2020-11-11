Нетрезвый водитель фуры протаранил три авто на МКАД

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ проводят разбирательство по факту серьезной аварии на кольцевой в Московском районе поздно вечером 10 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фура пробила ограждение и протаранила три авто недалеко от улицы Слободской. Движение по внешнему кольцу МКАД было серьезно затруднено из-за ДТП. В результате пострадали водитель легкового авто и два пассажира.