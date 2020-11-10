Возгорание произошло в квартире на улице Калиновского. Четыре человека спасены

Новости Беларуси. Пожар в Первомайском районе. Возгорание произошло в одной из квартир дома № 48 на улице Калиновского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в Первомайском районе. Возгорание произошло в одной из квартир дома № 48 на улице Калиновского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из горящего жилья сотрудники МЧС успели спасти четырех человек. Одного с отравлением продуктами горения и ожогами тела госпитализировали.
Причина пожара устанавливается, вероятная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.