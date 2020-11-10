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Возгорание произошло в квартире на улице Калиновского. Четыре человека спасены

10 ноября 2020 13:39
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Новости Беларуси. Пожар в Первомайском районе. Возгорание произошло в одной из квартир дома № 48 на улице Калиновского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возгорание произошло в квартире на улице Калиновского. Четыре человека спасены-1

Из горящего жилья сотрудники МЧС успели спасти четырех человек. Одного с отравлением продуктами горения и ожогами тела госпитализировали.

Возгорание произошло в квартире на улице Калиновского. Четыре человека спасены-4

Причина пожара устанавливается, вероятная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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