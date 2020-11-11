Прямой эфир

Семью с двумя детьми спасли из горящей квартиры на Ржавецкой

11 ноября 2020 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Детская шалость с огнем едва не обернулась трагедией: работники МЧС спасли семью из многоэтажки на Ржавецкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Семью с двумя детьми спасли из горящей квартиры на Ржавецкой-1

Загорелась квартира на восьмом этаже. На балконе находились мужчина, женщина и двое детей. Воспламенилось имущество в одной из комнат. Работниками МЧС при помощи автолестницы спасли семью.

Семью с двумя детьми спасли из горящей квартиры на Ржавецкой-4

Всех доставили в больницу с диагнозом «отравление». Возможная версия пожара – шалость детей с огнем.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Развели в колее костёр из одежды». Поджигатели киоска в Бобруйске оказались причастны к повреждению железной дороги
11 ноября 2020 13:43

«Развели в колее костёр из одежды». Поджигатели киоска в Бобруйске оказались причастны к повреждению железной дороги

Возгорание произошло в квартире на улице Калиновского. Четыре человека спасены
10 ноября 2020 13:39

Возгорание произошло в квартире на улице Калиновского. Четыре человека спасены

На границе Беларуси задержали группу контрабандистов. В неё входил полицейский из Украины
10 ноября 2020 10:47

На границе Беларуси задержали группу контрабандистов. В неё входил полицейский из Украины