Семью с двумя детьми спасли из горящей квартиры на Ржавецкой

Новости Беларуси. Детская шалость с огнем едва не обернулась трагедией: работники МЧС спасли семью из многоэтажки на Ржавецкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Детская шалость с огнем едва не обернулась трагедией: работники МЧС спасли семью из многоэтажки на Ржавецкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Загорелась квартира на восьмом этаже. На балконе находились мужчина, женщина и двое детей. Воспламенилось имущество в одной из комнат. Работниками МЧС при помощи автолестницы спасли семью.
Всех доставили в больницу с диагнозом «отравление». Возможная версия пожара – шалость детей с огнем.