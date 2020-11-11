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«Развели в колее костёр из одежды». Поджигатели киоска в Бобруйске оказались причастны к повреждению железной дороги

11 ноября 2020 13:43
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Новости Беларуси. Поджигатели киоска в Бобруйске оказались причастны к повреждению железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее было известно о задержании троих мужчин.

«Развели в колее костёр из одежды». Поджигатели киоска в Бобруйске оказались причастны к повреждению железной дороги-1

«Развели в колее костёр из одежды». Поджигатели киоска в Бобруйске оказались причастны к повреждению железной дороги-3

Тогда выяснилось, что они умышленно повредили уличный павильон и автомобиль милиционера. Следствие готово доказать, что эта троица причастна и к поджогу железнодорожных путей. Костер они развели 30 сентября вблизи станции «Ясень». Возгорание успешно потушили машинисты состава.

«Развели в колее костёр из одежды». Поджигатели киоска в Бобруйске оказались причастны к повреждению железной дороги-6

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома:
Локомотивная бригада самостоятельно ликвидировала возгорание, а остановка состава не отразилась на графике движения.

Мужчины развели в колее костер из одежды, чтобы остановить приближающийся локомотив. Предполагалось, задержка движения создаст проблемы в работе железнодорожного транспорта и тем самым причинит материальный ущерб госорганам.

«Развели в колее костёр из одежды». Поджигатели киоска в Бобруйске оказались причастны к повреждению железной дороги-9

Следователи дали правовую оценку действиям арестованных и возбудили уголовное дело за умышленное приведение в непригодность путей сообщения.

# Белорусская железная дорога # происшествия # Дмитрий Игнатович # Фотофакт

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