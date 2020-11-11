«Развели в колее костёр из одежды». Поджигатели киоска в Бобруйске оказались причастны к повреждению железной дороги

Новости Беларуси. Поджигатели киоска в Бобруйске оказались причастны к повреждению железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее было известно о задержании троих мужчин.

Тогда выяснилось, что они умышленно повредили уличный павильон и автомобиль милиционера. Следствие готово доказать, что эта троица причастна и к поджогу железнодорожных путей. Костер они развели 30 сентября вблизи станции «Ясень». Возгорание успешно потушили машинисты состава.

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома:

Локомотивная бригада самостоятельно ликвидировала возгорание, а остановка состава не отразилась на графике движения. Мужчины развели в колее костер из одежды, чтобы остановить приближающийся локомотив. Предполагалось, задержка движения создаст проблемы в работе железнодорожного транспорта и тем самым причинит материальный ущерб госорганам.