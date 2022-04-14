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​Нетрезвая женщина за рулём Toyota врезалась в Mercedes на улице Руссиянова

14 апреля 2022 13:09
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Новости Беларуси. В Минске на улице Руссиянова пьяная водитель врезалась в Mercedes. Происшествие случилось ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

​Нетрезвая женщина за рулём Toyota врезалась в Mercedes на улице Руссиянова-1

Женщина выезжала с дворовой территории на Руссиянова и не уступила дорогу Mercedes, двигавшемуся со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Никифорова. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ заподозрили, что водитель Toyota пьяна. Женщину доставили на освидетельствование. В ее крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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