​Нетрезвая женщина за рулём Toyota врезалась в Mercedes на улице Руссиянова

Новости Беларуси. В Минске на улице Руссиянова пьяная водитель врезалась в Mercedes. Происшествие случилось ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женщина выезжала с дворовой территории на Руссиянова и не уступила дорогу Mercedes, двигавшемуся со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Никифорова. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ заподозрили, что водитель Toyota пьяна. Женщину доставили на освидетельствование. В ее крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя.