Прямой эфир

В Речицком районе при столкновении МАЗ и Skoda погибли три человека

17 января 2018 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Речицком районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, инцидент произошел 17 января в обед. Автомобиль Skoda, за рулем которого находился 33-летний водитель, столкнулся с грузовиком МАЗ.

В результате аварии погибли два пассажира и водитель автомобиля Skoda.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

В середине января молодой минчанин погиб под колесами молоковоза под Березино – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
Столкновение Volvo и Hyundai под Слонимом: погибли два человека
17 января 2018 15:14

Столкновение Volvo и Hyundai под Слонимом: погибли два человека

В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие
17 января 2018 14:58

В Пуховичском районе легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Есть пострадавшие

Ядвига Поплавская не будет подавать в суд на водителя, сбившего ее на переходе
17 января 2018 14:47

Ядвига Поплавская не будет подавать в суд на водителя, сбившего ее на переходе