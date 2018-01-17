За один день на дорогах Беларуси погибли 6 человек. Кто виноват – водители или пешеходы?

Новости Беларуси. Шесть человек 17 января погибли на дорогах страны. Это весьма высокий показатель даже для зимнего ненастного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот в Витебской, самой северной области, с начала 2018 года под колесами авто оказались полтора десятка пешеходов. И это повод порассуждать о взаимной ответственности всех участников дорожного движения. Это может стать нормой, которую внесут в обновленные ПДД. Например, многие предлагают в 100 раз увеличить штраф для тех, кто перебегает проезжую часть вне пешеходного перехода.

Витебск. Полвосьмого утра. Для десятков жителей города, которые спешили на работу, этот день начался с шокирующей истории.

Василий Чепик, инспектор агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Установлено, что проезжую часть женщина пересекала на запрещающий сигнал светофора. В результате водителем легкового автомобиля был совершен наезд. Женщина госпитализирована. На дорогах региона в среднем каждые два дня гибнет пешеход.

Анастасия Бут, СТВ:

Холодная погода и желание быстрее попасть в теплое помещение. Темная куртка, шапка, наушники и капюшон. Примерно так выглядит и ведет себя потенциальная жертва ДТП. Причины ДТП разные: водитель не предугадал, пешеход – не убедился.

Михаил Дядичкин, начальник управления ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Пешеходы переходят проезжую часть вне регулируемого пешеходного перехода, не обозначают себя световозвращающими элементами. Водители не пропускают пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, превышают скоростной режим, а также отвлекаются во время управления транспортным средством.

Борьба за преимущество на дорогах между водителями и пешеходами продолжается много лет. Только автовладелец получает «права», а пешеход, как известно, и так всегда прав.

Анатолий Иванов, водитель:

Он выходит, а я, допустим, подъезжаю 2-3 метра, и он – раз! – обрезает угол. Мне приходится или уходить, или резко тормозить.

Ольга Зайцева, водитель:

На самом деле говорят: водитель сядет и выйдет, а они лягут, и уже навсегда.

Людмила Гласко, пешеход:

Надо уважать друг друга, так и будет потом все хорошо. И аварий не будет. И все будет в порядке. Жизнь короткая, надо ее беречь.

Об этом не задумался нетрезвый житель Витебска вечером 16 января. Мужчина спровоцировал ДТП. Сначала грузовик, уходя от столкновения, перевернулся на бок. Вслед за ним легковушка врезалась в ограждение. Пешеход же попытался сбежать. Его догнали очевидцы.

Михаил Лесникович, водитель грузовика:

Ехал из города, с магазина на фабрику. Тут из-под моста выскочил пьяный, чуть ли не на четвереньках он тут переползал дорогу. Так как темно, тут не понятно, то ли собака, то ли человек. Начал тормозить, уходить от него.