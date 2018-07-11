Несчастный случай в Витебской области: во время прыжка с парашютом погиб офицер сил специальных операций

Новости Беларуси. Несчастный случай в Витебской области: роковым оказался плановый прыжок с парашютом для майора Евгения Соловейко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за резкого изменения направления ветра в приземном слое произошло гашение купола. Офицер сил специальных операций получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия Министерства обороны. Военное ведомство и командование сил специальных операций выражает соболезнование родным и близким погибшего и окажет всю необходимую помощь.