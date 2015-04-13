Прямой эфир

В США трехлетний ребенок выстрелил в годовалого: малыш скончался в больнице

13 апреля 2015 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Трагическая случайность или родительская халатность. В американском городе Кливленде трехлетний ребенок выстрелил в годовалого. Малыша срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Были ли дети братьями, не сообщается.

Во время трагического инцидента в доме находились еще несколько ребят и как минимум один взрослый. Человеку, оставившему оружие без присмотра, будут предъявлены обвинения.

Подобные трагедии в США происходят, к сожалению, нередко. Последний такой случай был в марте в Хьюстоне. Тогда погиб четырехлетний мальчик, выстрелив в себя из пистолета, который он нашел в доме у няни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси нынешней весной 14 человек погибло из-за разведения костров и выжигания сухой травы
13 апреля 2015 10:33

В Беларуси нынешней весной 14 человек погибло из-за разведения костров и выжигания сухой травы

Пожар на сельхозпредприятии в Осиповичском районе: 11 телят погибли, 80 животных спасены
13 апреля 2015 10:19

Пожар на сельхозпредприятии в Осиповичском районе: 11 телят погибли, 80 животных спасены

Браконьер убил сотрудника Госинспекции охраны животного и растительного мира в Толочинском районе
13 апреля 2015 10:16

Браконьер убил сотрудника Госинспекции охраны животного и растительного мира в Толочинском районе