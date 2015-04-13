В США трехлетний ребенок выстрелил в годовалого: малыш скончался в больнице

Новости США. Трагическая случайность или родительская халатность. В американском городе Кливленде трехлетний ребенок выстрелил в годовалого. Малыша срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Были ли дети братьями, не сообщается.

Во время трагического инцидента в доме находились еще несколько ребят и как минимум один взрослый. Человеку, оставившему оружие без присмотра, будут предъявлены обвинения.

Подобные трагедии в США происходят, к сожалению, нередко. Последний такой случай был в марте в Хьюстоне. Тогда погиб четырехлетний мальчик, выстрелив в себя из пистолета, который он нашел в доме у няни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.