Новости Беларуси. В Беларуси нынешней весной 14 человек погибло из-за разведения костров и выжигания сухой травы. И это в два раза больше по сравнению с 2014 годом.

Как отмечают специалисты, жертвами огня зачастую становятся пожилые люди, которые не соблюдают элементарные правила безопасности и жгут растения на своих приусадебных участках.

Горящая трава и сильный ветер ставят под угрозу существование целых деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сжигание сухостоя может грозить даже уголовная ответственность.

Владимир Рафальский, начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Например, за выжигание сухой растительности стерни, пожнивных остатков, непринятие мер по тушению таких пожаров предусмотрена ответственность до 40 базовых величин. За разведение костров в неположенных местах – до 12 базовых величин, за нарушение требований правил пожарной безопасности ответственность на физических лиц – до 30 базовых величин, на юридических лиц – до 200 базовых величин.