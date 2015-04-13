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В Беларуси нынешней весной 14 человек погибло из-за разведения костров и выжигания сухой травы

13 апреля 2015 10:33
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Новости Беларуси. В Беларуси нынешней весной 14 человек погибло из-за разведения костров и выжигания сухой травы. И это в два раза больше по сравнению с 2014 годом.

Как отмечают специалисты, жертвами огня зачастую становятся пожилые люди, которые не соблюдают элементарные правила безопасности и жгут растения на своих приусадебных участках.

Горящая трава и сильный ветер ставят под угрозу существование целых деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сжигание сухостоя может грозить даже уголовная ответственность.

Владимир Рафальский, начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Например, за выжигание сухой растительности стерни, пожнивных остатков, непринятие мер по тушению таких пожаров предусмотрена ответственность до 40 базовых величин. За разведение костров в неположенных местах – до 12 базовых величин, за нарушение требований правил пожарной безопасности ответственность на физических лиц – до 30 базовых величин, на юридических лиц – до 200 базовых величин.

# происшествия # Пожар # Владимир Рафальский

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