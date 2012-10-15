Непотушенная сигарета стала причиной пожара в одном из домов по улице Бельского в Минске

Новости Беларуси. Непотушенная сигарета стала причиной ЧП в одном из домов по улице Бельского. Пожар произошел в квартире на третьем этаже. Первыми едкий дым почувствовали соседи. Они же и вызвали спасателей.

Как стало известно, в комнате загорелось постельное белье. Хозяина квартиры в нетрезвом состоянии пришлось эвакуировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Работниками МЧС из горящей квартиры был спасен хозяин, который с отравлением продуктами горения был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии спасенным.