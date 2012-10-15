Семью минчан ночью искусала подвальная крыса. Пострадавшие проходят курс лечения

Новости Беларуси. Капитальный ремонт закончился нападением крысы. Дикий грызун залез ночью в квартиру из не заделанной ремонтниками дыры в стояке и покусал семью минчан. Животное поймали, но проблем от этого меньше не стало. Пострадавшие сейчас проходят лечение.

Яна вспоминает эту ночь как кошмарный сон. Место от укуса почти зажило, но по ночам от шорохов девушка просыпается до сих пор.

Яна Колосова-Нестерович, пострадавшая:

Я слышала, что по мне что-то ходит. Не могла представить, что это будет крыса, не могла представить, что она меня укусит. Через некоторое время муж вскочил с криками, что его что-то укусило. Мы резко включили свет и увидели, что по комнате бежала крыса.

Видео на камеру снимала Яна. Крысу помогал ловить свекор. Утром супружеская пара обратилась за помощью к врачу. Пришлось сделать несколько уколов и прививок, ведь от грызунов можно подхватить целый букет инфекционных болезней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случившемся пострадавшие винят ремонтников, которые вовремя не заделали дыру в стояке. Чтобы разобраться кто прав, а кто виноват, мы позвали сюда представителя ЖРЭО и начальника подрядной организации

В доме 109 по улице Одоевского идет капитальный ремонт. Рабочие меняли трубы и оставили в туалете дыру. Через нее ночью крыса и пробралась в квартиру. Как оказалось, виноваты не рабочие и даже не грызун. Соседи снизу.

Таиса Шелестная, начальник отдела капитального ремонта ЖРЭО № 1 Фрунзенского района Минска:

Здесь нюанс такой: жилец не предоставил доступ, в итоге 2-3 дня не могли строители попасть в квартиры и произвести ремонтные работы.

Дмитрий Сурко, директор строительной подрядной организации:

Случилось из-за 32 квартиры. Мы не могли попасть 2-3 дня, чтобы заделать вышестоящее отверстие.

Семья, не дождавшись помощи от строителей, заделала дыру собственными силами. Это произошло уже после нападения грызуна. Для жителей дома № 109 крысы – больная тема.

Юрий Малишевский, житель дома:

Было три крысы. Две были за месяц. Одна пришла из унитаза (утопили ее), две успели прорваться в квартиру, но их тоже уничтожили.

Во дворе разгорелась полемика. Выяснилось, что Юрий не раз обращался в ЖЭС с просьбой навести порядок в подвале и помочь избавиться от нашествия крыс.

Таиса Шелестная, начальник отдела капитального ремонта ЖРЭО № 1 Фрунзенского района Минска:

Не может быть, чтобы не отреагировали. Должны были.

Юрий Малишевский, житель дома:

Когда была заявка на счет крысы, через неделю вывесили объявление, что будут травить блох. Приезжала «Газель», со шлангом женщины заходили в подвал, травили.

В том, что крысы в доме есть, уже сомнений нет. Между тем дыры во всех квартирах еще не залатаны. И кто станет следующей жертвой – неизвестно. А семья Колосовых 15 октября отправила письмо в ЖРЭО и подрядную организацию с требованием компенсации за моральный и материальный ущерб.