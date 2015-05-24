В Речицком районе неизвестные забрасывают камнями поезда

Новости Беларуси. Опасное хулиганство. В Речицком районе неизвестные в буквальном смысле забрасывают камнями поезда, которые проезжают мимо. Только в мае на одном и том же железнодорожном перегоне пострадало 4 состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Железнодорожный перегон Гомель-Речица, пожалуй, самая горячая точка на карте области сегодня. С начала мая здесь атаковано четыре поезда. В качестве оружия нападающие используют обычный щебень с железнодорожной насыпи.

В этом месте скорость поезда может достигать 120 километров в час. И если от обшивки или бокового окна камень может и отскочить, то последствия попадания в лобовое стекло могут быть более чем серьёзными. Такое случается нечасто, но прецеденты есть: несколько лет назад подростки таки разбили остекление кабины поезда в Мозырском районе.

Ирина Михайлова треть жизни проводит на колёсах. Работу свою любит. Собственно говоря, дорожные хулиганы – та самая ложка дёгтя в бочке мёда. Камни в окно залетают нечасто, но сама вероятность атаки хулиганов постоянно держит в напряжении.

Ирина Михайлова, начальник поезда:

Бывало и не один раз. Страдает и поездная бригада, и пассажиры. Возникает испуг у пассажиров, настроение испорчено. Конечно, боимся. Любой может оказаться там. Никто не застрахован.

Ирина Викторовна уверена: современное остекление вагонов имеет достаточную степень безопасности. Да и пробить двойной стеклопакет под силу не каждому хулигану. Чаще осыпается лишь внешнее стекло. Но всё же известны случаи, когда были травмированы и люди.

Владимир Мелешко, начальник Гомельского ОВД на транспорте:

В 98% случаев исполнителями этих правонарушений являются наши дети, порой не достигшие и 10-летнего возраста. Административная и уголовная ответственность, предусмотренная за данное деяние, настигает их родителей. Есть такая статья в Административном кодексе, предусматривающая ответственность до 10 базовых величин на родителей за невыполнение требований по воспитанию ребенка. Если же факт зарегистрирован и лицо достигло 14-летнего возраста, предусмотрена ответственность – до 2 лет лишения свободы.

Несмотря на «партизанский» характер хулиганских атак, раскрываемость подобных дел очень высока. В подавляющем большинстве случаев любителей «разбрасывать камни» призывают к ответу. Помимо штрафов им приходится возмещать и материальный ущерб железной дороге. Самое дорогое разбитое стекло обошлось виновнику в 200 миллионов рублей.