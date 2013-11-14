Новости Беларуси. Нелегальный канал поставки ювелирных изделий из Польши в Беларусь перекрыли гродненские пограничники. В поле зрения оперативников попала 22-летняя жительница областного центра. Несколько месяцев подозреваемая незаконно мелкими партиями провозила через границу из соседней страны серебряные изделия. Ничего не декларировала. Украшения нелегально продавала на территории Беларуси.

Судя по изъятому товару, ювелирный бизнес процветал. У подозреваемой обнаружили 3,5 килограмма серебра на четверть миллиарда рублей. Задержать женщину удалось после контрольной закупки.

Уголовное дело уже передано в Следственный комитет. За такое преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шумейко, пресс-секретарь Гродненской пограничной группы:

Жительница города Гродно была задержана с поличным. Таким образом, имелись достаточные основания для возбуждения уголовного дела в отношении нее по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 233 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, за незаконную предпринимательскую деятельность.

В ходе расследования уголовного дела, при проведении обыска, в том числе по месту проживания, было обнаружено и изъято более одной тысячи наименований ювелирных изделий из серебра общим весом более 3,5 кг.