Мощный тропический ураган обрушился на сомалийскую область Пунтленд. Погибли 300 человек

Новости Сомали. Мощный тропический ураган обрушился на сомалийскую область Пунтленд. По предварительным данным, жертвами стихии стали 300 человек. Сотни числятся пропавшими без вести. В области введен режим чрезвычайного положения. В зоне бедствия работают спасатели, на помощь им направлены полицейские. Правительство Сомали уже обратилось к международному сообществу за помощью.

Тем временем восстановительные работы продолжаются на Филиппинах. Число жертв тайфуна, по официальным данным, уже превысило 2300 человек. Жители островного государства доведены до отчаяния гуманитарной катастрофой, штурмуют уцелевшие склады с продовольствием. За обстановкой в пострадавших районах следят военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.