Перед школой в Питтсбурге неизвестный открыл огонь по ученикам. 3 человека ранены

Новости США. Стрельба в американской школе. В Питтсбурге неизвестный открыл огонь по ученикам перед учебным заведением. Ранения получили три подростка. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

Учащиеся предположительно знают, кто в них стрелял, однако отказываются сотрудничать со следствием. Рассматривается две версии: речь идет либо о разборках среди школьных группировок, либо стрельба связана с недавним инцидентом, когда в школе были обнаружены наркотики.

В рамках расследования уже задержаны пять человек. Идет поиск и других подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.