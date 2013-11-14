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Перед школой в Питтсбурге неизвестный открыл огонь по ученикам. 3 человека ранены

14 ноября 2013 06:47
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Новости США. Стрельба в американской школе. В Питтсбурге неизвестный открыл огонь по ученикам перед учебным заведением. Ранения получили три подростка. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

Учащиеся предположительно знают, кто в них стрелял, однако отказываются сотрудничать со следствием. Рассматривается две версии: речь идет либо о разборках среди школьных группировок, либо стрельба связана с недавним инцидентом, когда в школе были обнаружены наркотики.

В рамках расследования уже задержаны пять человек. Идет поиск и других подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

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