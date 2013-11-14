Новости Венгрии. В Венгрии умершая от инсульта женщина спасла жизни пяти человек. В одной из клиник, чтобы спасти жизнь 15-недельного плода, врачи длительный период поддерживали функционирование организма у пациентки, мозг которой уже был мертв. Ребенок появился на свет путем кесарева сечения на 27-й неделе беременности. Он весил всего около полутора килограмм, но был вполне здоровым. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится у родственников погибшей.

После того, как мальчик появился на свет, женщину отключили от аппарата жизнеобеспечения. А ее органы были пересажены четырем нуждающимся в трансплантации пациентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.