Новости по тегу #Гродненская пограничная группа

При перемещении партии автозапчастей, польский перевозчик попытался сэкономить на таможенных платежах около 70 тысяч рублей.
Свой вклад в охрану границы в Гродно вносят 12 дружин. За 2025 год они выставили более 7,5 тысяч нарядов и помогли задержать 8 нарушителей закона.
В пункте пропуска «Бенякони» гродненские таможенники выявили серьезное нарушение при досмотре грузовика, прибывшего из Литвы.
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