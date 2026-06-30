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Новости по тегу #Гродненская пограничная группа

Гродненские таможенники выявили незаконный ввоз партии автозапчастей
30 июня 2026 06:21

Гродненские таможенники выявили незаконный ввоз партии автозапчастей

В Гродненской пограничной группе состоялся ежегодный слёт добровольных дружин
26 февраля 2026 08:45

В Гродненской пограничной группе состоялся ежегодный слёт добровольных дружин

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз партии товара стоимостью 4 млн рублей
06 февраля 2026 07:42

Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз партии товара стоимостью 4 млн рублей

Нелегальный канал поставки ювелирных изделий из Польши в Беларусь перекрыли гродненские пограничники
14 ноября 2013 10:34

Нелегальный канал поставки ювелирных изделий из Польши в Беларусь перекрыли гродненские пограничники

13 сентября 2012 13:21

Гродненские пограничники задержали 36 нелегальных мигрантов из Вьетнама