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Ущерб на 2,5 млн рублей. Руководитель полиграфической компании в Минске выдавал зарплаты «в конверте»

23 июля 2021 11:06
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Новости Беларуси. В ДФР рассказали подробности случая выплаты зарплаты «в конверте» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ущерб на 2,5 млн рублей. Руководитель полиграфической компании в Минске выдавал зарплаты «в конверте»-1

Руководитель полиграфической компании склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации в качестве ИП. И выплачивал им зарплату «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности, таким образом не осуществляя выплату подоходного налога государству, как полагается. Мужчина в том числе забирал деньги себе в карман. 

Ущерб на 2,5 млн рублей. Руководитель полиграфической компании в Минске выдавал зарплаты «в конверте»-4

В результате проверок установлено, что государству причинен ущерб на 2,5 миллиона рублей. По факту возбуждено уголовное дело. Имущество подозреваемого арестовано.

# Налоги # происшествия # Фотофакт

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