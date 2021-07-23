Ущерб на 2,5 млн рублей. Руководитель полиграфической компании в Минске выдавал зарплаты «в конверте»

Новости Беларуси. В ДФР рассказали подробности случая выплаты зарплаты «в конверте» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель полиграфической компании склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации в качестве ИП. И выплачивал им зарплату «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности, таким образом не осуществляя выплату подоходного налога государству, как полагается. Мужчина в том числе забирал деньги себе в карман.