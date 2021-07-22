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«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске

22 июля 2021 16:46
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Новости Беларуси. Во время очередного рейда по пляжам Цнянского водохранилища сотрудники столичной милиции спасли тонущего ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Правоохранители заметили в воде несовершеннолетнего и услышали крики о помощи.

 Минске места массового отдыха будут под усиленным контролем. О каких правилах стоит помнить, чтобы не попасть в беду?

«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске-1

Один из милиционеров моментально среагировал, прыгнул в воду и спас мальчика. Как выяснилось, подросток с сестрой играли в мяч, и игрушка попала в воду. Мальчик побежал за ним, угодил в глубокое место и начал тонуть. К счастью, все обошлось.

«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске-4

Александр Курьянович, старший инспектор отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома:
Мы сразу с напарником подумали, что он балуется. Затем присмотрелись и увидели, что он действительно тонет. Мною было принято незамедлительное решение оказать мальчику помощь. Передав напарнику табельное оружие, а также специальные средства, я прыгнул в воду и оказал тонущему помощь. Вытащил его на берег, малыш был передан матери, в медицинской помощи он не нуждался.

«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске-7

Александр Фетюков, старший оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП ГУВД Мингорисполкома:
Когда мой коллега бросился в воду и достал ребенка, я сообщил о случившемся в службу Советского РУВД, которые в свое время приняли меры по вызову наряда ОСВОД.

«Сразу подумали, что он балуется». Милиционер спас тонущего ребёнка в Минске-10

Сотрудники милиции напоминают родителям быть особенно внимательными и не оставлять детей без присмотра.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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