«Не знаю, как дальше жить»: подробности смертельной аварии с участием сына художника Никаса Сафронова

Новости России. Сын известного художника Никаса Сафронова 25-летний Лука Затравкин насмерть сбил женщину в Москве.

Авария произошла в пятницу поздно вечером.

Травмы, полученные во время столкновения с BMW X6, оказались несовместимыми с жизнью. Пожилая женщина скончалась на месте.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, предстоит выяснить.

По словам друга семьи Сафроновых, адвоката Сергея Жорина,

москвичка вышла на проезжую часть в неположенном месте, молодой человек не успел затормозить.

Сергей Жорин, адвокат (в интервью изданию Super.ru):

Лука позвонил мне сразу, как это случилось, он находился в шоковом, подавленном состоянии, что естественно после такого происшествия. Важно, что я сразу же выяснил следующее: он находился в трезвом состоянии, и это произошло не на пешеходном переходе. Это, безусловно, трагедия, но у меня есть все основания полагать, что он в этой истории не виновен, поскольку пешеход двигался по диагонали проезжей части. Она вышла из-за проезжающих автомобилей, поэтому у Луки не было никакой возможности избежать столкновения. После аварии он остановился, вызвал соответствующие службы.

О случившемся Лука Затравкин позднее рассказал телеканалу «Звезда».

Лука Затравкин:

Я ехал спокойно на зеленый свет. Уже проехал переход, и тут с левой стороны оказалась женщина. Я сразу побежал к ней, попытался помочь, люди подбежали – много было свидетелей, все видели эту ситуацию. Потом меня повезли проверять, сделали все анализы необходимые. Такое горе случилось, я не знаю, как дальше жить. Понимаю, что и для семьи это горе, трагедия. Не знаю, как поступить. Я старался всегда жить честно.

Согласно последней информации, молодой человек задержан.

Пианист Лука Затравкин – сын знаменитого художника. Он является лауреатом международных конкурсов. За время своей карьеры молодой человек принял участие более чем в 1000 концертов.