«Я иду отдыхать и танцевать»: брестчанка повредила три машины и подралась с инспекторами ГАИ

Новости Беларуси. В дежурную часть ГАИ ночью позвонил водитель такси. Мужчина сообщил, что пассажирка повредила его машину и Ford, проезжавший мимо.

Таксист запер пытавшуюся скрыться в ночном клубе девушку в автомобиле до приезда инспекторов.

Сообщение пресс-службы ГАИ Бреста и Брестской области:

Девушка, 21-летняя брестчанка, была заперта в салоне автомобиля такси марки «Вольво», и всячески пыталась выбраться «на волю». Водитель такси пояснил инспекторам, что подвозил молодую пару в ночной клуб, и девушка-пассажир не убедилась в безопасности, хотя со слов таксиста он сказал ей не открывать дверь, так как мимо проезжает автомобиль, открыла дверь и повредила правую сторону и зеркало «Форда». После происшествия девушка, не реагируя на слова таксиста, проследовала в ночной клуб со словами: «Я иду отдыхать и танцевать!».

Прибывшие на место происшествия инспекторы девушку освободили. Но она продолжала хулиганить: бросалась на стражей порядка с кулаками, порвала им форменное обмундирование, пыталась сбежать. В конечном счете повредила каблуками стекло патрульного автомобиля и обшивку пассажирских сидений.

Хулиганку отвезли на медицинское освидетельствование, которое констатировало факт алкогольного опьянения – 1,1 промилле.

В отношении брестчанки составлено два административных дела.

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