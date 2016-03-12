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СМИ: сын художника Никаса Сафронова насмерть сбил женщину в Москве

12 марта 2016 13:53
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Новости России. Авария со смертельным исходом произошла в Москве в ночь на субботу.

Как сообщают российские издания,

за рулем BMW X6, под колесами которого погибла пожилая женщина, находился 25-летний Лука Сафронов-Затравкин,

сын российского художника Никаса Сафронова.

По информации «Московского комсомольца», наезд на женщину был совершен в тот момент, когда она пересекала дорогу по пешеходному переходу.

По другим данным, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

Пианист Лука Затравкин – внебрачный сын знаменитого художника. Он является лауреатом международных конкурсов. За время своей карьеры молодой человек принял участие более чем в 1000 концертов.

# калейдоскоп # Авария # Лука Затравкин

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