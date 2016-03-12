СМИ: сын художника Никаса Сафронова насмерть сбил женщину в Москве

Новости России. Авария со смертельным исходом произошла в Москве в ночь на субботу.
Как сообщают российские издания,
за рулем BMW X6, под колесами которого погибла пожилая женщина, находился 25-летний Лука Сафронов-Затравкин,
сын российского художника Никаса Сафронова.
По информации «Московского комсомольца», наезд на женщину был совершен в тот момент, когда она пересекала дорогу по пешеходному переходу.
По другим данным, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Пианист Лука Затравкин – внебрачный сын знаменитого художника. Он является лауреатом международных конкурсов. За время своей карьеры молодой человек принял участие более чем в 1000 концертов.