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Не убедился в безопасности при перестроении. Что известно о столкновении автобуса и грузовика в Речицком районе

25 ноября 2019 14:28
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Новости Беларуси. Обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под Речицей столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Оба оказались в кювете.

В Речицком районе столкнулись и опрокинулись грузовик и автобус. Пострадали шесть человек

Не убедился в безопасности при перестроении. Что известно о столкновении автобуса и грузовика в Речицком районе-1

Как сообщает МВД, авария произошла по вине водителя грузовика. Перестраиваясь с полосы разгона, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с шедшим попутно автобусом. В результате пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса. Их доставили в больницу. После оказания медицинской помощи двоих пассажиров отпустили домой.

Не убедился в безопасности при перестроении. Что известно о столкновении автобуса и грузовика в Речицком районе-4

Не убедился в безопасности при перестроении. Что известно о столкновении автобуса и грузовика в Речицком районе-6

# Авария в Гомельской области # происшествия # Фотофакт

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