В Речицком районе столкнулись и опрокинулись грузовик и автобус. Пострадали шесть человек

По информации МВД, авария случилась утром 25 ноября на автодороге Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ и автобуса Neoplan.

Новости Беларуси. В Речицком районе столкнулись грузовик и автобус – шесть человек пострадали.

Предварительно, 56-летний водитель грузовика ехал по полосе разгона. При перестроении он не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автобусом, который ехал в попутном направлении со стороны Светлогорска. За рулем Neoplan находился 58-летний водитель.

После столкновения и МАЗ, и автобус съехали в кювет и опрокинулись.