В Речицком районе столкнулись и опрокинулись грузовик и автобус. Пострадали шесть человек
Новости Беларуси. В Речицком районе столкнулись грузовик и автобус – шесть человек пострадали.
По информации МВД, авария случилась утром 25 ноября на автодороге Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ и автобуса Neoplan.
Предварительно, 56-летний водитель грузовика ехал по полосе разгона. При перестроении он не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автобусом, который ехал в попутном направлении со стороны Светлогорска. За рулем Neoplan находился 58-летний водитель.
После столкновения и МАЗ, и автобус съехали в кювет и опрокинулись.
В результате ДТП пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса. Они были доставлены в медучреждение. После оказания помощи двух пассажиров отпустили домой.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и медики. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. По его факту проводится проверка.
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