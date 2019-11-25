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В Минске мужчина обвиняется в убийстве беспомощной матери

25 ноября 2019 11:58
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Новости Беларуси. В Минске вынесено обвинение мужчине, который подозревался в убийстве своей матери. 

Как сообщает УСК по городу Минску, утром 6 августа в одной из квартир дома по проезду Голодеда было обнаружено тело 53-летней женщины с признаками криминальной смерти. Было установлено, что в квартире проживали мать и сын, 34-летний мужчина был задержан. 

Выяснилось, что в период со 2 по 5 августа гражданин, будучи пьяным, в ходе конфликта избил женщину. Согласно медицинским документам, у потерпевшей было хроническое заболевание тазобедренных суставов и она не могла оказать сопротивление. 

Предварительное расследование показало, что фигурант злоупотреблял алкоголем, нигде не работал. Мужчина обвиняется по статье «Убийство беспомощного с особой жестокостью». Сейчас обвиняемый содержится под стражей. 

Уголовное дело передано в прокуратуру. 

Осенью 2019 года в деревне Кулики Червенского района был убит мужчина. 

В преступлении подозревалась его сожительница – подробнее здесь

# Убийство # происшествия

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