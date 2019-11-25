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В Жабинке пассажир электрички подрался с кассиром и пытался напасть на милиционеров

25 ноября 2019 12:27
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Новости Беларуси. Днём 21 ноября в Жабинке в электричке мужчина затеял драку с кассиром и хотел напасть на милиционера. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, инцидент произошёл в электричке Брест – Барановичи. 45-летний пассажир отказался оплачивать проезд и вступил в словесную перепалку с билетным кассиром. В какой-то момент началась драка, после чего гражданин вышел на станции Жабинка. 

Сотрудники милиции установили личность нарушителя и направились к нему домой. Когда правоохранители вошли в квартиру мужчины, он начал ругаться и взял кухонный нож. Один из милиционеров вынул из кобуры табельное оружие и сделал предупреждение. 

Гражданин остановился, раскаялся и рассказал о случившемся в электричке. Действиям мужчины даётся правовая оценка. Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, появление в общественном месте в нетрезвом виде и нарушение ПДД. 

На прошлой неделе в Шкловском районе мужчина сбежал с «химии». 

Он ранил супругу и попытался напасть на милиционера – подробности здесь

# Нападение # происшествия

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