В Жабинке пассажир электрички подрался с кассиром и пытался напасть на милиционеров

Новости Беларуси. Днём 21 ноября в Жабинке в электричке мужчина затеял драку с кассиром и хотел напасть на милиционера.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, инцидент произошёл в электричке Брест – Барановичи. 45-летний пассажир отказался оплачивать проезд и вступил в словесную перепалку с билетным кассиром. В какой-то момент началась драка, после чего гражданин вышел на станции Жабинка.

Сотрудники милиции установили личность нарушителя и направились к нему домой. Когда правоохранители вошли в квартиру мужчины, он начал ругаться и взял кухонный нож. Один из милиционеров вынул из кобуры табельное оружие и сделал предупреждение.

Гражданин остановился, раскаялся и рассказал о случившемся в электричке. Действиям мужчины даётся правовая оценка. Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, появление в общественном месте в нетрезвом виде и нарушение ПДД.

На прошлой неделе в Шкловском районе мужчина сбежал с «химии».