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Личность «минёра» вокзала в Барановичах установлена

23 декабря 2018 11:20
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Новости Беларуси. Утром 23 декабря спасателям поступил звонок о минировании в Барановичах железнодорожного вокзала станции «Барановичи – Полесские».  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, после полученной информации из здания были немедленно эвакуированы пассажиры, а к указанному месту выехали правоохранители, спасатели и сапёры. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.  

В то же время устанавливалось, кто звонил. «Заминировавшей» вокзал оказалась 42-летняя жительница Барановичей. Женщина состоит на учёте у психиатра.  

Зимой 2018 года была эвакуирована одна из школ в Кличеве.  

В здание зашёл мужчина и сообщил о возможном взрыве – подробности здесь.  

# Лжеминирование

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