Личность «минёра» вокзала в Барановичах установлена

Новости Беларуси. Утром 23 декабря спасателям поступил звонок о минировании в Барановичах железнодорожного вокзала станции «Барановичи – Полесские».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, после полученной информации из здания были немедленно эвакуированы пассажиры, а к указанному месту выехали правоохранители, спасатели и сапёры. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В то же время устанавливалось, кто звонил. «Заминировавшей» вокзал оказалась 42-летняя жительница Барановичей. Женщина состоит на учёте у психиатра.

Зимой 2018 года была эвакуирована одна из школ в Кличеве.