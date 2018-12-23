Личность «минёра» вокзала в Барановичах установлена

Новости Беларуси. Утром 23 декабря спасателям поступил звонок о минировании в Барановичах железнодорожного вокзала станции «Барановичи – Полесские».
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, после полученной информации из здания были немедленно эвакуированы пассажиры, а к указанному месту выехали правоохранители, спасатели и сапёры. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
В то же время устанавливалось, кто звонил. «Заминировавшей» вокзал оказалась 42-летняя жительница Барановичей. Женщина состоит на учёте у психиатра.
Зимой 2018 года была эвакуирована одна из школ в Кличеве.
В здание зашёл мужчина и сообщил о возможном взрыве – подробности здесь.