Новости Беларуси. Автомобиль с тремя детьми перевернулся в Минском районе. Инцидент случился на автодороге Сеница – Прилуки – Самохваловичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Предварительно известно, что на закруглении дороги 32-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, после чего машина перевернулась. Трое малолетних пассажиров: двух, пяти и 11 лет не пострадали. Они находились в специальных удерживающих устройствах. Детей доставили для дополнительного обследования в больницу.