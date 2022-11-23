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Автомобиль с тремя детьми перевернулся в Минском районе

23 ноября 2022 13:41
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Новости Беларуси. Автомобиль с тремя детьми перевернулся в Минском районе. Инцидент случился на автодороге Сеница – Прилуки – Самохваловичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автомобиль с тремя детьми перевернулся в Минском районе-1

Предварительно известно, что на закруглении дороги 32-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, после чего машина перевернулась. Трое малолетних пассажиров: двух, пяти и 11 лет не пострадали. Они находились в специальных удерживающих устройствах. Детей  доставили для дополнительного обследования в больницу.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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