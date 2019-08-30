Пьяный россиянин напал с пистолетом на служителя церкви в Витебске

Мужчина напал с пистолетом на служителя церкви в Витебске, сообщили в программе «Экстренный вызов». Нетрезвый россиянин приставил оружие к голове пономаря Свято-Успенского собора и стал угрожать расправой.

Тот сумел сбежать, сразу после чего злоумышленник направился к церковной лавке и начал требовать серебряные крестики и цепочки. Пока свидетели вызывали милицию, налётчика удалось обезвредить одному из прихожан. Он и передал нападавшего правоохранителям.