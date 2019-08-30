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Пьяный россиянин напал с пистолетом на служителя церкви в Витебске

30 августа 2019 11:15
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Мужчина напал с пистолетом на служителя церкви в Витебске, сообщили в программе «Экстренный вызов». Нетрезвый россиянин приставил оружие к голове пономаря Свято-Успенского собора и стал угрожать расправой.

Пьяный россиянин напал с пистолетом на служителя церкви в Витебске -1

Тот сумел сбежать, сразу после чего злоумышленник направился к церковной лавке и начал требовать серебряные крестики и цепочки. Пока свидетели вызывали милицию, налётчика удалось обезвредить одному из прихожан. Он и передал нападавшего правоохранителям.

Пьяный россиянин напал с пистолетом на служителя церкви в Витебске -4

Сергей Стельмах, начальник Октябрьского РОВД г. Витебска:
Гражданин был задержан при активном содействии граждан Витебска. В дальнейшем доставлен в Октябрьское РОВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Помещён в изолятор временного содержания.

# Криминал # происшествия # Сергей Стельмах

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