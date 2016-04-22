В Заславле спасатели и коммунальные службы ликвидировали прорыв дамбы

Новости Беларуси. Под Минском спасатели и коммунальные службы ликвидировали прорыв дамбы. Ее размыло в Заславле между двумя водоемами, которые в народе называют «Хмелевские пруды».

По песчаной дамбе проходит грунтовая дорога, которая используется для технического проезда транспорта дорожных служб и соединяет съезд с трассы «Заславль - Петришки». Для постоянного движения автомобилей дорога не используется.

Место размыва было засыпано гравием и строительными отходами. Всего для проведения работ было привлечено восемь единиц техники и три десятка специалистов. Никто не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.