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Не исключено, что она находится за пределами Минска. Четвёртые сутки милиция ищет 14-летнюю минчанку

21 марта 2018 20:03
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Новости Беларуси. Пропала без вести. В столице четвёртые сутки милиция, спасатели и добровольцы ищут молодую девушку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не исключено, что она находится за пределами Минска. Четвёртые сутки милиция ищет 14-летнюю минчанку-1

14-летняя Наталья Котлярова, проживающая по улице Карла Маркса, ушла из дома в субботу и до сих пор не вернулась. Известно, что такой побег она совершила не в первый раз, но раньше родители её находили, поэтому не сразу обратились в милицию. Мобильный телефон девушка отдала подруге, но иногда выходит на связь со знакомыми в социальных сетях. Не исключено, что она находится за пределами Минска. В России у неё живут две старшие сестры. Ко всем, кто что-либо видел или знает – просьба позвонить по телефонам, которые вы сейчас видите на экране.

# происшествия # Пропавшие люди # Фотофакт

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