Не исключено, что она находится за пределами Минска. Четвёртые сутки милиция ищет 14-летнюю минчанку

14-летняя Наталья Котлярова, проживающая по улице Карла Маркса, ушла из дома в субботу и до сих пор не вернулась. Известно, что такой побег она совершила не в первый раз, но раньше родители её находили, поэтому не сразу обратились в милицию. Мобильный телефон девушка отдала подруге, но иногда выходит на связь со знакомыми в социальных сетях. Не исключено, что она находится за пределами Минска. В России у неё живут две старшие сестры. Ко всем, кто что-либо видел или знает – просьба позвонить по телефонам, которые вы сейчас видите на экране.