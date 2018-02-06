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Не дошли до берега Свислочи: двое мужчин провалились под лёд

06 февраля 2018 16:41
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Новости Беларуси. Опасные прогулки «под шафе». Двое мужчин 6 февраля стали пленниками тонкого льда на Свислочи,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не дошли до берега Свислочи: двое мужчин провалились под лёд -1

В Сморгони очевидец спас 9-летнего мальчика, провалившегося под лёд (подробности).

Они решили сократить путь по реке, но до берега не дошли. К счастью, поблизости оказались люди и вызвали спасателей. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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