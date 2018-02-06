Не дошли до берега Свислочи: двое мужчин провалились под лёд

Новости Беларуси. Опасные прогулки «под шафе». Двое мужчин 6 февраля стали пленниками тонкого льда на Свислочи,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Опасные прогулки «под шафе». Двое мужчин 6 февраля стали пленниками тонкого льда на Свислочи,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Сморгони очевидец спас 9-летнего мальчика, провалившегося под лёд (подробности).
Они решили сократить путь по реке, но до берега не дошли. К счастью, поблизости оказались люди и вызвали спасателей. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.