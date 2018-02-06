На пожаре в Крупском районе погиб 53-летний мужчина

Новости Беларуси. 53-летний мужчина погиб на пожаре в деревне Прудец Крупского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 53-летний мужчина погиб на пожаре в деревне Прудец Крупского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вызов о возгорании поступил утром 6 февраля. На момент прибытия спасателей огонь охватил все здание, обрушилась крыша. Под ним и нашли погибшего хозяина. Согласно специалистам, причиной ЧП могла стать неосторожность при курении.
А в Воложинском районе помощь понадобилась водителю и пассажиру трактора: около деревни Маньковщина машина съехала в кювет и перевернулась. Чтобы освободить людей из металлического плена, пришлось вызывать спасателей. Мужчины, находившиеся в тракторе, сильно не пострадали.