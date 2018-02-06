«Мы не готовы в ближайшие дни закончить расследование по этому делу». СК продлил расследование по факту гибели рядового Коржича

Новости Беларуси. Расследование по делу о гибели рядового Александра Коржича в Печах продлено.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя СК РБ Ивана Носкевича, в ходе расследования данного дела был выявлен ряд других фактов неуставных взаимоотношений не только в данном воинском подразделении, но и в других частях.

Иван Носкевич, председатель СК РБ:

Молодые военнослужащие и те, которые отслужили определенный срок, начали давать показания относительно событий годичной, двухгодичной давности, утверждая, что и они являлись объектами насилия со стороны сослуживцев. Для того чтобы дополнительно проверить все факты, которыми мы располагаем в настоящий момент, потребовалось время. Мы не готовы в ближайшие дни закончить расследование по этому делу.

Сроки расследования пришлось продлить, чтобы полно и объективно исследовать заявления, которые имеются, и сообщения о совершенных преступлениях.

Напомним, что тело рядового Александра Коржича было обнаружено 3 октября 2017 года в подвальном помещении.

Своими глазами увидеть место, где произошла трагедия: Комитет солдатских матерей провел свое расследование в Печах (читать далее).