Наводнения и оползни в Венесуэле: погибли уже 30 человек

В Венесуэле растет количество жертв ливневых дождей. От наводнений и оползней погибли уже около 30 человек. Более 5 тысяч остались без крова.

Больше всего от стихии пострадал север страны. Только в штате Фалкон затоплены 23 из 25 городов. Дороги размыты, до многих населенных пунктов можно добраться только на лодках и вертолетах.

Занятия в школах отменены в 10 регионах страны, включая Каракас. Неблагоприятные погодные условия нарушили также работу международного аэропорта венесуэльской столицы.

Для ликвидации последствий стихии создан военно-гражданский штаб. В стране развернуты десятки временных убежищ для пострадавших, которые уже приняли около 30 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».