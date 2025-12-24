Шахтёры в Силезском воеводстве Польши проводят акцию протеста

Проблемы горнодобывающей отрасли в Польше переросли в затяжной кризис. Рабочие угольной шахты в Силезском воеводстве пошли на отчаянную акцию и отказались подниматься на поверхность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под землей находится около 40 человек. Они выступают против массовых увольнений, сокращения выплат и действий правительства в отношении горной промышленности. Протестующие заявили, что будут продолжать сопротивление пока их требования не удовлетворят.

Адам Камински, представитель профсоюза «Солидарность» в Силезии (Польша):

Протест в настоящее время набирает обороты. И не только под землей. Рабочие на поверхности отказываются покидать свои рабочие места. Сейчас самое важное – обеспечить безопасность людей, остающихся под землей. В этой шахте есть всевозможные опасности: газ, вода, пыль. Так что здесь шутки плохи.

В начале месяца руководство шахты объявило об увольнении почти 800 сотрудников. Кроме того, в планах существенно сократить расходы и инвестиции.