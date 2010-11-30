Обильные снегопады практически парализовали Великобританию

Мало того, метели сопровождаются небывалыми для этой части Западной Европы морозами. Температура в Шотландии и на севере Англии приблизилась к -20.

Закрыты более тысячи школ. Многие компании перевели своих сотрудников на «домашний режим». Серьезно нарушено железнодорожное сообщение.

Массу проблем испытывают и автомобилисты. Критическая ситуация на дорогах Чехии и Польши. А во Франции целые районы остались без света: провода не выдерживают тяжести мокрого снега, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Непогода внесла коррективы в работу ряда европейских аэропортов. Так, в немецком Франкфурте пассажиры вынуждены часами ожидать вылета. А службы не успевают расчищать взлетно-посадочные полосы.

Как сообщили в белорусских справочных службах, на железной дороге и в авиасообщении проблем с рейсами из-за непогоды не возникло.