Греция в информационной блокаде: журналисты объявили в стране предупредительную 24-часовую забастовку.

Не работают греческие телеканалы и радиостанции. Приостановлено также обновление информационных интернет-сайтов. Журналисты выступают в частности против массовых увольнений и упразднения коллективных трудовых соглашений.

Греческие СМИ вынуждены переходить на режим жесткой экономии из-за финансового кризиса. Власти страны настаивают на подобных мерах ради сокращения дефицита бюджета в обмен на многомиллиардные кредиты от Европейского союза и МВФ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».