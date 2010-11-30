Прямой эфир

Не работают греческие телеканалы и радиостанции

30 ноября 2010 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Греция в информационной блокаде: журналисты объявили в стране предупредительную 24-часовую забастовку.

Не работают греческие телеканалы и радиостанции. Приостановлено также обновление информационных интернет-сайтов. Журналисты выступают в частности против массовых увольнений и упразднения коллективных трудовых соглашений.

Греческие СМИ вынуждены переходить на режим жесткой экономии из-за финансового кризиса. Власти страны настаивают на подобных мерах ради сокращения дефицита бюджета в обмен на многомиллиардные кредиты от Европейского союза и МВФ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 ноября 2010 13:55

Обильные снегопады практически парализовали Великобританию

30 ноября 2010 11:06

Взрыв в Бишкеке: пострадали 4 человека

30 ноября 2010 09:28

На Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена разъединились два вагона во время движения