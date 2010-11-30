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В Гродно раскрыта крупнейшая подпольная сеть распространителей пиратских компакт-дисков

30 ноября 2010 16:00
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Вместе с сотрудниками налоговой инспекции правоохранители изъяли их более 11 тысяч.

Ассортимент товара впечатлил, однако каких-либо документов, подтверждающих его легальность, продавцы не предоставили. В итоге, диски на общую сумму более 135 миллионов рублей конфискованы, а владельцев ждет немалый штраф. Сейчас эксперты выясняют каналы поставок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Бубешко, старший оперуполномоченный УБЭП УВД Гродненского облисполкома:
По данному факту сейчас проводится проверка. Данная продукция изъята. После проведения проверки и установления всех необходимых данных, административные материалы будут направлены для разбирательства в суд.

# происшествия

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