ПВО РФ за ночь уничтожила 172 украинских беспилотника

ПВО РФ ночью нейтрализовали 172 беспилотника ВС Украины, пишет РИА Новости.

В Минобороны России информировали, в течение ночи с 23 на 24 декабря Киев осуществил попытку атаковать российские объекты посредством БЛА самолетного типа.

ВС ликвидировали 10 БЛА в районе Брянской области, 20 – над Белгородской, 14 – над Калужской, 12 – над Тульской, 6 – над Орловской, 3 – над Липецкой, по 1 – над территорией Волгоградской, Курской и Смоленской областей, еще 4 – в районе Московского региона, в числе которых – 2 направлялись к Москве.

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