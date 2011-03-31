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Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия

31 марта 2011 14:40
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В списке погибших уже 21 имя.

С островов Самуи, Панган и Тао продолжается эвакуация туристов. После шторма и ливней на них оказались заблокированными тысячи отдыхающих. К счастью, их жизни ничто не угрожает. Однако передвигаться в этих районах сейчас можно только на лодках или водных мотоциклах. Для эвакуации привлечены самолеты и корабли ВМС Таиланда.

На острове Самуи в некоторых районах полностью отключена электроэнергия, нет пресной воды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Власти просят жителей перебраться на возвышенности.

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-1

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-3

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-5

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-7

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-9

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-11

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-13

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-15

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-17

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-19

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-21

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-23

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-25

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-27

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-29

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-31

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-33

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-35

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-37

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-39

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-41

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-43

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-45

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-47

Наводнение в Таиланде. Жертвами стихии стали уже более 700 тысяч человек, южные районы объявлены зоной стихийного бедствия-49

Наводнение в Тайланде. На островах Самуи, Панган и Тао заблокированы тысячи отдыхающих

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Природные катаклизмы # Фотофакт

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