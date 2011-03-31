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Фукусима. Содержание частиц радиоактивного йода в акватории АЭС «Фукусима-1» превышает норму более чем в 4 тысячи раз

31 марта 2011 14:14
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Специалисты предполагают, что они поступают вместе с зараженной водой, которой охлаждают реакторы.

В настоящее время опасную жидкость пытаются откачать из турбинных залов первого, второго и третьего реакторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Также практически завершена подготовка к распылению специальной синтетической смолы над аварийной АЭС. Она поможет предотвратить дальнейшую утечку радиации.

31 марта также принято решение расширить запретную зону вокруг «Фукусимы» до 40 километров.

# Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы

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