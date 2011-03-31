Война в Ливии. Шесть белорусов сегодня прилетели в Москву из Ливии

31 марта в Москве приземлился самолет МЧС России, на борту которого было 105 человек. Это граждане России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Болгарии, Молдовы, Ливии и наши соотечественники – пять взрослых и один ребенок.

Из Москвы на родину белорусы отправились на поезде. Вечером состав прибудет в Минск.

Белорусское посольство в России следит за ситуацией.

Василий Долголёв, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации:

Самолет из Ливии должен был прибыть в два часа ночи. С 12 часов мы уже были в аэропорту. Однако самолет задержался и прибыл только в шесть утра.

Наших пассажиров, шесть человек, посольство забрало. В здании посольства их накормили, напоили чаем и отправили поездом на Минск в 10 утра.

Передача полномочий от США к НАТО произошла утром 31 марта. Командующим назначен генерал-лейтенант канадской армии Шарль Бушар.

Тем временем, в Верхней палате Конгресса сенатор-республиканец инициировал процедуру обсуждения соответствия операции в Ливии конституции США. По итогам дебатов Сенат может принять документ, объявляющий о превышении президентом Бараком Обамой своих полномочий.

Между тем, правительственные войска Ливии уже выбили мятежников из ряда городов. Противники правящего режима сдают свои позиции, несмотря на поддержку западной авиации. На данный момент отряды повстанцев отступают в сторону Бенгази, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня стало известно, что несмотря на утверждение Обамы, что ни один американский военный из наземных войск не участвует в ливийской кампании, группы оперативников ЦРУ работали в Ливии в течение нескольких недель. Также как и британские сотрудники спецслужб.

В среду вечером в Великобританию прибыл глава МИД Ливии Муса Куса, который попросил политического убежища.

Последние 20 лет 62-летний Муса Куса входил в ближний круг полковника Каддафи и считался одним из самых влиятельных людей в Ливии.