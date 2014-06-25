Наводнение в Китае: погибли 26 человек, разрушены десятки домов, затоплены 30 га сельхозугодий

Новости Китая. Сильнейшие наводнения в Китае продолжаются. Уже неделю в стране идут тропические ливни, которые стали причиной затопления и оползней.

Больше всего пострадали девять южных провинций. Там разрушены десятки тысяч домов. Повреждены дороги, плотины и линии связи. Во многих населенных пунктах есть перебои с электричеством. Около сотни предприятий были вынуждены остановить работу.

Огромный ущерб несет и сельское хозяйство: затоплены более 30 тысяч гектаров сельхозугодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошлось и без жертв. Погибли по меньшей мере 26 человек, еще несколько считаются пропавшими без вести. Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшее время дожди не прекратятся.