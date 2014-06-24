В Запорожской области неизвестные подорвали железнодорожный мост, в Киеве подожгли баррикады

Новости Украины. В Запорожской области Украины неизвестные подорвали железнодорожный мост. В результате задержаны несколько поездов. Движение по мосту приостановлено. Минувшей ночью подобный инцидент произошел в Донецкой области.

Неспокойно и в Киеве. Правоохранители ищут ночных поджигателей. В центре украинской столицы горели баррикады из автомобильных покрышек.

Тем временем в Нью-Йорке пройдет внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Главной темой встречи станет конфликт на юго-востоке Украины.

Накануне поздно вечером завершилась встреча представителей официального Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Итогом долгожданных переговоров стала договоренность о прекращении огня с обеих сторон до 27 июня.

Местом следующий встречи политиков, скорее всего, станет Славянск, который уже не один месяц находится в центре боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.