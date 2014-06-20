Наводнение в Болгарии: 12 человек погибли, в городе Варна затоплены улицы и нижние этажи домов

Новости Болгарии. В Болгарии растет число погибших в результате масштабного наводнения. Местные СМИ сообщают, что жертвами разгула стихии стали, по меньшей мере, 12 человек. Среди них и есть дети. Трое местных жителей числятся пропавшими без вести.

Наиболее сложная ситуация в курортном городе Варна. Там затоплены улицы и нижние этажи жилых домов. Прекращено движение общественного транспорта.

В некоторых регионах, терпящих бедствие, нет электричества.

Прогнозы синоптиков неутешительны. Сильные дожди, которые и стали причиной наводнений, будут идти еще несколько дней.

Болгария – одно из самых популярных направлений у белорусских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чрезвычайное положение сейчас объявлено в трех районах Болгарии — Чавдар, Мирково и Златица.

В Болгарию приехали и белорусы, 15 из них не смогли в срок вернуться на родину. Всему виной — размытые водой дороги, ведущие к аэропорту. Впрочем, ближе к обеду ситуация стабилизировалась и наши соотечественники начали благополучно покидать курорт. Первый рейс с белорусами на борту приземлился в Минске в 16-30. Оставшаяся группа туристов вернется домой поздним вечером. К слову, никто из белорусов не пострадал. За ситуацией следит и наше посольство в Болгарии.

Природный катаклизм скорректировал работу туристических компаний. Из списка маршрутов исключили курорты, которые попали во власть непогоды.

Тем временем в Болгарии объявили официальный день траура.