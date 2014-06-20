ЧМ-2014 по футболу. Нападение на английских болельщиков в Сан-Паулу: 10 человек госпитализированы

ЧМ-2014 по футболу. Десять болельщиков сборной Англии были госпитализированы в результате бандитского нападения в центре бразильского Сан-Паулу. Инцидент произошел за несколько часов до матча группы «D» чемпионата мира между командами Уругвая и Англии.

Неизвестные бросили в группу отдыхающих английских болельщиков взрывчатое вещество, после чего принялись рвать британские флаги.

Регинальдо Перейра, владелец бара:

Это было очень быстро. Они ворвались, бросили бомбу, принялись все крушить… Каждый раз, когда у нас проходят большие события, такое происходит.

При попытке скрыться с места происшествия были задержаны 15 человек. По данным полиции, все они бразильцы.

Изъяты костет, кинжал, а также пиротехнические изделия.

Напомним, Сан-Паулу один из 12 городов Бразилии, в котором проходят матчи чемпионата мира по футболу. На «Арена де Сан-Паулу», помимо матчей группового этапа, запланированы игры 1/8 и 1/2 финала.

Следите за новостями ЧМ-2014 по футболу с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!