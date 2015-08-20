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2-летний ребенок сломал три пальца на ноге, попав под гребенку эскалатора в метро

20 августа 2015 10:09
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Новости России. Несчастный случай в московском метро.  Двухлетний мальчик получил серьезные травмы, когда спускался вместе с мамой на эскалаторе при переходе со станции метро «Чистые пруды» на «Тургеневскую». 

Мать ребенка рассказала, что сын был в обуви, но, провалившись в щель сбоку от эскалатора, застрял в нем.

Мария, мама мальчика (в интервью LifeNews):
Мы, как обычно, на эскалаторе не в первый раз, сынок стоит передо мной, я говорю: «Давай сынок, осталось шесть ступенек, чтобы мы могли сойти». Я не могу понять, за что он мог зацепиться, он был в кедах. Но у него нога провалилась в щель сбоку от эскалатора. Я его пытаюсь выдернуть, мне помогает мужчина, но вытащить не получается.

Мальчик сейчас в больнице. Врачи поставили диагноз «открытый перелом мизинца, закрытый перелом двух пальцев ноги».

По информации российских изданий, полиция Москвы уже начала проверку по факту случившегося. 

Напомним, в июле в московской подземке произошел еще один несчастный случай. Молодой человек хотел поднять телефон, который уронила девушка на эскалаторе, и его пальцы затянуло под металлическую гребенку. Парню частично оторвало два пальца правой руки

# происшествия # Несчастный случай

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