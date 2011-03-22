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Наводнение и ураган в Австралии

22 марта 2011 13:18
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Мощный ураган, который обрушился накануне на Австралию, привел к сильнейшему наводнению. Его уже успели назвать «вселенским потопом». За сутки выпала полуторамесячная норма осадков.Основной удар стихии пришелся на штат Новый Южный Уэльс. В зоне бедствия много населенных пунктов, в том числе и Сидней. В пострадавших районах разрушены десятки домов, оборваны линии электропередач, без электроэнергии осталось десятки тысяч жителей. Известно, по крайней мере, об одном погибшем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение

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