Наводнение и ураган в Австралии

Мощный ураган, который обрушился накануне на Австралию, привел к сильнейшему наводнению. Его уже успели назвать «вселенским потопом». За сутки выпала полуторамесячная норма осадков.Основной удар стихии пришелся на штат Новый Южный Уэльс. В зоне бедствия много населенных пунктов, в том числе и Сидней. В пострадавших районах разрушены десятки домов, оборваны линии электропередач, без электроэнергии осталось десятки тысяч жителей. Известно, по крайней мере, об одном погибшем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
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