Наводнение и ураган в Австралии

Посольство РБ в Ливии: Сведений о пострадавших белорусских гражданах не поступало

Международная коалиция 21 марта возобновила удары по объектам в Ливии. Бомбардировке уже подверглись ключевые центры ливийской системы ПВО. В результате развязанной военной агрессии против этой страны есть жертвы: более 60 мирных граждан, свыше 150 ранены. Военная операция осуществляется силами США, Великобритании, Франции, Италии и Канады.